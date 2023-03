Chuck Norris kończy 83 lata. Został legendą memów i żartów. Pamiętasz filmy z jego udziałem?

Chuck Norris - kariera

Norris swój przydomek "Chuck" uzyskał za sprawą służby w United States Air Force, gdzie został pilotem pierwszej klasy. Do wojska udał się, by utrzymać rodzinę po zakończeniu szkoły. Był do tego zmuszony w wyniku odejścia matki od ojca alkoholika.

W ramach służby trafił do Korei, gdzie poznał sporty walki. Zdobył mistrzowskie czarne pasy w tangsudo i taekwondo, ale nie były to jedyne ćwiczone przez niego sporty.