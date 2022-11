Co jara Artura Szpilkę i dlaczego chce wycofać się z mediów społecznościowych? Zobacz wywiad Izabelli Matczak

Walką z Wrzoskeim Artur się jara. Powodów jest kilka. Po pierwsze walka Szpilka - Wrzosek to main event gali KSW 78, po drugie Szpilka walczy po swoim idolu Michale Materli, a kiedyś marzył, aby móc chociaż być z nim na jednej karcie walk. Po trzecie Arek Wrzosek w walce z Tomkiem Sararą pokazał na co go stać. I Szpila wie, że stać go na wiele, więc szykuje się niezła petarda. Poza tym Szpila zapowiada, że niebawem zacznie wycofywać się z mediów społecznościowych, bo jak sam twierdzi - to go rozprasza. "Te" sprawy będzie ogarniać jego narzeczona Kamila. Co ciekawego jeszcze słychać u Artura Szpilki? Zobacz wywiad, który z pięściarzem przeprowadziła Izabella Matczak.