Cypr dla ciekawskich. Co wyspa oferuje poza słońcem?

Poszukując świętych śladów

Jeśli zapytać miejscowych, jaki punkt na mapie wskażą jako obowiązkowy do odwiedzenia, zdecydowanie będzie to Larnaka. Trudno pominąć to miasto, szczególnie, że właśnie tu ląduje zdecydowana większość docierających na wyspę samolotów. Poza tym łatwo i szybko dostać się stąd można do Nikozji albo na wschodni i zachodni kraniec kraju, a samą Larnakę wybrać można nawet na krótki, weekendowy pobyt na słonecznej wyspie.