Czescy posłowie z zakazem korzystania z TikToka. "Stanowi zagrożenie"

Czeskie instytucje zakazują TikToka ze względów bezpieczeństwa

Decyzja kancelarii wynika z zalecenia, które wydał w tym miesiącu czeski urząd do spraw cyberbezpieczeństwa . Jego eksperci uznali, że chińska aplikacja stanowi zagrożenie ze względu na ilość gromadzonych danych i sposób ich przetwarzania. Państwowa agencja zaleciła usunięcie aplikacji z urządzeń, które mają dostęp do systemów informatycznych infrastruktury krytycznej. Z TikToka nie powinny według niej korzystać również osoby zajmujące wysokie stanowiska.

Instytucje publiczne oraz przedsiębiorstwa (zarówno państwowe, jak i prywatne) zaczęły wprowadzać zalecenia w życie i zakazywać swoim pracownikom instalowania TikToka na urządzeniach służbowych, a także prywatnych wykorzystywanych do celów służbowych. Zrobiły to już ministerstwa, Senat, Akademia Nauk Republiki Czeskiej, praski magistrat i niektóre firmy z branży energetycznej. Teraz dołącza do nich Izba Poselska.