Czy "baby boom" wśród influencerów przełoży się na "baby fever" wśród młodych Polaków i Polek?

Czy influencerzy mogą wpłynąć na współczynnik dzietności w Polsce?

Co jeszcze łączy wszystkie wymienione panie? Ciąża i macierzyństwo, które skrzętnie dokumentują i relacjonują poprzez swoje internetowe kanały komunikacji. Filmiki dotyczące ciąży – szczególnie te, na których influencerki ogłaszają światu radosną nowinę – cieszą się ogromną popularnością i generują gigantyczne zasięgi. Na młodych odbiorców słowo „ciąża” w tytule filmiku czy vloga działa jak magnes. Czy influencerzy faktycznie mogą wpłynąć na współczynnik przyrostu naturalnego w Polsce?

Baby boom w show biznesie

To tylko kilka z influencerek, które w 2023 roku podzieliły się ze swoimi fanami radosną nowiną.

Reality show domowej roboty. Kim są influencerzy?

Kim jest influencer? Słowo wywodzi się od angielskiego „influence”, który to czasownik oznacza wpływać na kogoś lub na coś. Nierzadko influencerzy to osoby, które zaistniały w publicznej świadomości dzięki social mediom, w których prezentowali swoje treści, ale przede wszystkim siebie. Ich naturalnym środowiskiem jest Youtube, Instagram czy TikTok, rzadziej – Twitter. To tam udało im się zbudować liczne społeczności obserwujących czy subskrybentów, składające się przede wszystkim z ludzi młodych i bardzo młodych.