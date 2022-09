Pizgacz. Jej trylogią Hell zachwycają się polskie nastolatki

Zetknęłam się z takim określeniem, jak „Wattpad vibe” (pol. „klimat Wattpada”). Czym różnią się książki, publikowane za pośrednictwem tej platformy, od tych, które ukazują się od razu w papierze?

Kasia Barlińska: Wattpad najbardziej kojarzy mi się z tzw. fanficami__(fanfic – od angielskiego fan fiction, dzieła literackie tworzone nieoficjalnie przez fanów danego utworu lub osoby, dop. red.). Wattpad vibes to są ogólnie – przynajmniej w moim odczuciu – te książki, te opowiadania, które nie są jakieś dobre, nie są technicznie okay, ale są o ludziach znanych, zatem inaczej się je odbiera niż czytanie o kimś, o kim nie ma się pojęcia. Druga rzecz to to, że jak się czyta książkę papierową, to robi się to samemu. A na Wattpadzie można dzielić się opiniami, wchodzić ze sobą w dyskusję, czytać jednocześnie, bo jest tam możliwość publikowania komentarzy i dzielenia się swoimi wrażeniami. Wokół tego buduje się społeczność wattpadowska. Tym różni się ten serwis od tych książek papierowych.