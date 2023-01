I ty możesz zostać pisarzem! W dobie social mediów sukces jest na wyciągnięcie dłoni

Pizgacz trenduje na Twitterze. O co chodzi?

- Pizgacz trenduje na Twitterze. Hashtag #pizgaczhell. Ktoś wie, o co chodzi?

- Co takiego? Co to jest pizgacz?

- Czemu ja to widzę w trendach?

Takie pytania, pojawiające się na Twitterze pośród kont zainteresowanych głównie aktualnościami i polityką, przewinęły się po moim timelinie kilkukrotnie. Podobne zadawali sobie koledzy i koleżanki w redakcji. Był 23 marca 2022. Tego dnia do sprzedaży w całym kraju trafił pierwszy tom trylogii Hell, zaplanowany w całości w sumie na sześć książek. Opasłe tomiszcze opisujące początki romansu Victorii Joseline Clark i zawodnika nielegalnych walk bokserskich Nathaniela Sheya skradły serce nastoletnich czytelniczek w całej Polsce.

Choć książka dopiero co ukazała się „w papierze”, miała już za sobą ogromną rzeszę fanów i olbrzymią społeczność – podobnie jak i jej autorka, Kasia Barlińska, ubiegłoroczna maturzystka. Pizgacz to jej pseudonim – podobnie jak PS Herytiera, który również umieszczony jest na okładce jej książki. Używała ich, publikując pierwszą wersję wykreowanej przez siebie historii w portalu Wattpad, dedykowanym początkującym pisarzom. Rzut oka na treści wyświetlające się wówczas pod wzmiankowanym hashtagiem ujawnił, że pośród społeczności określającej się jako „twitterowe książkary” doszło do wybuchu prawdziwej histerii. Premiera książki w papierze zbiegła się z publikacją ostatnich rozdziałów trylogii i tak naprawdę to właśnie zakończenie uwielbianej przez fanów lektury wzbudziło tyle gorących emocji.