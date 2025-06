Czy będą wyłączenia prądu 7.06 w mazowieckim? Sprawdź, gdzie mogą być przerwy w dostawie

Cegielnia, ul. Polna 109, 111, 113, 115, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 134, 134A, 136, 135, 137, 139, 141

13.06 od godz. 12:00 do 14:00

powiat lipski

Sadkowice, od 57 do 69 i od 240 do 265

10.06 od godz. 8:00 do 10:00

Lucjanów, od 1 do 14 Boży Dar od 17 do 22

16.06 od godz. 8:00 do 11:00

Maziarze, od 1 do 24

16.06 od godz. 11:00 do 14:00

Zofiówka, Fabianów, Załuski, Dąbrówka Stara, Tomczyce, Błędów, ul. Długa, ul. Dolna, ul. Grójecka, ul. Kościelna, ul. Nowy Rynek, ul. Nowy Świat, ul. Parkowa, ul. Poprzeczna, ul. Sadurkowska, ul. Stary Rynek

24.06 od godz. 8:00 do 15:00

powiat zwoleński

Brzezinki Nowe, 52A do 67, Brzezinki Stare, 43 do 60 Kaszarnia

10.06 od godz. 15:00 do 17:00