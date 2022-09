Dawid Podsiadło odniósł się do nowej płyty. Co napisał w najnowszym poście na Instagramie?

Nowa płyta Dawida Podsiadły

W najnowszym poście, zgodnie z obietnicą, Dawid Podsiadło zdradza nieco więcej szczegółów, dotyczących nowej płyty.

"Obiecałem, że kolejny post będzie już o płycie, więc dotrzymuję słowa. Otóż – wydaję płytę. Czwartą, w październiku" - przekazał muzyk w swoim stylu.

"I zrobiliśmy do niej piękną okładkę, ze zdjęciem, które zrobił Daniel Jaroszek, z którym to wcześniej kiedyś zrobiliśmy cudowny teledysk do „Trofeów”, a ostatnio sesję do POSTPRODUKCJI" - zaznaczył.