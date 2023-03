Demi Moore wprowadziła się do Bruce'a Willisa. Aktor jest w fatalnym stanie. Co na to jego żona? Małgorzata Puzyr

Demi Moore wprowadziła się do byłego męża. Chce pomagać w opiece nad ciężko chorym Bruce'em Willisem fot. PAP/EPA/NEIL MUNNS

Stan Bruce'a Willisa pogarsza się z każdą chwilą. Aktor choruje na otępienie czołowo-skroniowe i ma już nie rozpoznawać własnej matki. Teraz okazuje się, że wprowadza się do niego była żona - Demi Moore. Co na to aktualna partnerka gwiazdora?