Doda podzieliła fanów swoim tańcem. Tak odtworzyła słynny układ taneczny z "Wednesday" Maciej Jasiński

Doda może zaliczyć 2022 rok do jednych z najbardziej udanych w jej karierze fot. Jakub Steinborn

Serial o córce Motricii i Gomeza Addamsów - "Wednesday" wyrósł na prawdziwy hit. Nie tylko sam serial zachwycił widzów. Fani entuzjastycznie podeszli też do tańca Wednesday. Niedawno odtwarzała go Lady Gaga, a teraz tego zadania podjęła się Dorota Rabczewska, która wystąpiła na Sylwestrze Polsatu. Fani gwiazdy co do jej tańca są podzieleni. Jak wyszło?