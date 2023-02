Dom rodzinny Mamy Ginekolog to... luksusowa willa Siary z "Kilera". Tam wychowała się znana influencerka

Opowiedziała również historię związaną z tym miejcem.

"A teraz wrócmy troszeczkę do lat 90’- moi rodzice wracają z emigracji - moja mama tworzy pierwsze luksusowe czasopismo o wnętrzach - jest redaktorem naczelnym Dom&Wnętrze / przyjmuje nagrodę bizneswoman roku 1991 - tymczasem budują swój dom - głowa pęka od pomysłów prosto z czasopism międzynarodowych! wyobraźnia szaleje - tym sposobem zamiast salonu mamy wielki basen pomyślicie sobie, że to super - jakbym miała basen w domu to bym pływała codziennie - no więc uwierzcie mi, że ani jako dziecko, ani jako nastolatka nigdy nie pływałam tam codziennie a raczej pływałam tam trzy razy w roku także basen w domu nie polecam, chyba że mieszkacie w miami i macie go przed domem..., a jak to się stało ?! To już inny temat. Temat na instaserial o moim dzieciństwie. Narazie nie planuje , ale takich asów w rekawie mam jeszcze kilka" - czytamy na Instagramie Mamy Ginekolog.