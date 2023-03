Duże spadki na Wall Street po podwyżce stóp. Stopy procentowe w USA są najwyższe od 2007 roku. Cykl podwyżek znalazł się na finiszu?

Dziewiąta z rzędu podwyżka

Decyzja Fed o dziewiątej z rzędu podwyżce oznacza, że przedział stopy funduszy federalnych to obecnie 4,75-5 proc. To drugie z rzędu podniesienie stóp o 0,25 p.p. po serii większych podwyżek o 0,5 i 0,75 p.p. To najwyższy poziom od września 2007 r. i najszybsze w historii tempo wzrostu stóp, które jeszcze w marcu ub.r. były bliskie zeru.

Podwyżka jest reakcją na wciąż wysoką, choć stopniowo hamującą inflację, która w lutym spadła z 6,4 do 6 proc. rok do roku. Mimo to w wydanym komunikacie usunięto uwagę obecną w lutowym oświadczeniu, że „inflacja cokolwiek osłabła”. Dodano też, że aby sprowadzić wzrost cen do pożądanego poziomu 2 proc., mogą być konieczne kolejne wzrosty stóp.