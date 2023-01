Dzień Polskiej Wódki. Jak wielkie znaczenie odgrywa alkohol w polskim kinie? Z pewnością znasz te kultowe sceny!

Dzień Polskiej Wódki

Portalspozywczy.pl podaje, że jednym z głównych wyznaczników jest fakt, iż do produkcji naszej wódki można użyć wyłącznie pięciu tradycyjnych polskich zbóż - pszenicy, żyta, pszenżyta, jęczmienia i owsa - albo ziemniaków wyrosłych na polskiej ziemi.

Oznaczenie geograficzne sprawiło, że polska wódka stała się znakiem rozpoznawczym tak jak szkocka whisky czy francuski koniak. Nie jest to przypadek, bo trunek niejednokrotnie obecny był również w polskiej kinematografii.

Scen z jej udziałem w filmach jest mnóstwo, a czasem naprawdę trudno znaleźć produkcję, w której jej temat nie byłby zahaczany chociaż przez moment. To sprawiło, że niektóre sceny z upływem lat stały się kultowe i przeszły do mainstreamu. Część z cytatów przytaczana jest do dziś bez zająknięcia. O które filmy chodzi? Z pewnością widzieliście te sceny przynajmniej raz!