Fernando Santos zarobi 3 miliony euro rocznie? Sekretarz generalny PZPN mówi wprost!

Fernando Santos od poniedziałku pełni obowiązki selekcjonera reprezentacji Polski. Trener z Portugalii został oficjalnie zaprezentowany podczas konferencji prasowej na PGE Stadionie Narodowym. Doświadczony szkoleniowiec na kilka dni udaje się teraz do swojego ojczystego kraju załatwić potrzebne formalności, od początku lutego na stałe zamieszka w Warszawie. Zamierza osobiście oglądać mecze polskiej Ekstraklasy, spotykać się z trenerami, poznawać Polaków i ich zwyczaje - zapowiedział nowy selekcjoner Biało-Czerwonych.

Projekt z Fernando Santosem jest wieloletni

Po konferencji prasowej z dziennikarzami spotkał się Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN. W rozmowie zdradził między innymi na jak długo podpisany został kontrakt, na jakich warunkach i czy kwota podawana przez media, ile pieniędzy rocznie zarobi 68-letni trener jest prawdziwa.

- Kontrakt Fernando Santosa, poza obowiązkami wynikającymi z prowadzenia reprezentacji Polski przewiduje także zadania dotyczące szkolenia utalentowanej młodzieży, tworzenie indywidualnych ścieżek rozwoju dla zawodników aspirujących do gry w kadrze. To jest projekt wieloletni. W kontrakcie są tak zwane strefy buforowe, czyli, jeśli pewne warunki nie będą spełnione, to będzie można rozmawiać o rozstaniu. Bardzo ważnym czynnikiem jest awans na mistrzostwa Europy w 2024 roku, ale nie najważniejszym - mówi Łukasz Wachowski.