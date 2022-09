Gwiazdy na Festiwalu Eco Studio o z okazji międzynarodowej kampanii sprzątanie świata. Galeria i relacja.

Wielki Finał ogólnopolskiego konkursu „Eco Studio ELECTRO - SYSTEM” przypadł w czasie akcji Sprzątanie Świata. Ta międzynarodowa kampania, znana też jako „Clean Up The World”, odbywa się co roku w trzecim tygodniu września. W czasie finału, który miał w tym roku charakter festiwalu muzyczno - ekologicznego w akcję włączyły się gwiazdy zaangażowane ekologicznie oraz uczniowie szkół z całej Polski. Najpierw odbyło się sprzątanie Parku im. Żeromskiego, a następnie wielki koncert Magdy Beredy z przyjaciółmi. Do Warszawy przyjechali: Laureat I miejsca - Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym, Laureat II miejsca - Przedszkole Miejskie nr 5 w Ozorkowie, Laureat III miejsca - Szkoła Podstawowa w Bryńsku i Wyróżnieni w Konkursie. Laureaci otrzymali również nagrody rzeczowe w postaci urządzeń elektronicznych i pięknie pachnących ziół w ceramicznych doniczkach: melisy, mięty i bazylii.

Gwiazdy dla środowiska

„Eco Studio ELECTRO - SYSTEM” to konkurs organizowany w ramach kampanii edukacyjnej, którego pomysłodawcą jest ELECTRO - SYSTEM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży na temat prawidłowego, zgodnego z zasadami ochrony środowiska postępowania z elektroodpadami, a także ich wpływu na środowisko naturalne, zdrowie i życie ludzi. Aby zainteresować edukacją ekologiczną młode osoby w projekt zaangażowały się znane i lubiane przez młodzież gwiazdy, ambasadorzy - Magda Bereda i Kuba Adamiak, a także Kinga Sawczuk, Lena Moonlight, Natalia Sisik, Filip Lato i wyróżniona w konkursie Nikola Komisarska.

Jednym z głównych celów projektu Eco Studio ELECTRO - SYSTEM jest dotarcie do jak największego grona odbiorców z apelem o nie wyrzucanie elektroodpadów do zwykłego kosza na śmieci. Co zatem należy z nimi zrobić? Jeśli chcemy oddać duży sprzęt, np. lodówkę, pralkę lub kuchenkę, możemy skorzystać z systemu bezpłatnych odbiorów dużego AGD realizowanych prosto z naszego domu. Wystarczy wejść na stronę www.DECYDUJESZ.pl i wypełnić formularz. Usługa jest bezpłatna i dostępna w całej Polsce. Drobne elektroodpady takie jak: smartfon, myszka, kalkulator, tablet, latarka można wrzucić do specjalnego pojemnika - tzw. electroboxa. W każdej gminie działa też Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, czyli tzw. PSZOK, do którego wszelkie elektroodpady można dostarczyć we własnym zakresie.