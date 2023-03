Informatyka medyczna bardzo wrażliwa. Komentarz prof. Ryszarda Tadeusiewicza

Rozwój technik cyfrowych spowodował, że obecnie większość naszych aktywności - zawodowych i prywatnych - realizujemy przy użyciu komputerów. Niestety, wraz z tym do sfery cyfrowej przeniosła się też przestępczość.

Hackerzy włamują się do różnych komputerów i wyrządzają różne szkody. Takie włamanie zawsze jest przestępstwem, ale mimo zdecydowanej dezaprobaty dla takich działań - informacje o włamaniach do serwisów różnych przedsiębiorstw (na przykład banków) przyjmuję dość spokojnie. Jak świat światem - włamania do banków się zdarzały. Dawniej przestępcy otwierali bronione szyfrem sejfy, a ci mniej subtelni pruli kasy pancerne palnikiem spawacza lub piłą mechaniczną z diamentową tarczą tnącą. Teraz bankowość przeniosła się do cyberprzestrzeni, więc włamania i kradzieże mają miejsce w sieci Internet. Oburzające, ale nie wykraczające poza skalę typowej przestępczości. Zetknąłem się z tą problematyką bardzo blisko, gdy w latach 90. XX wieku pracowałem jako doradca Prezesa Banku BPH ds. informatyki, więc mam na ten temat trochę wiedzy z pierwszej ręki.