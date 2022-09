Jarosław Bieniuk mówi o ostatnich chwilach z Anną Przybylską. Jakie jest jego ostatnie wspomnienie?

Partner zmarłej aktorki odniósł się do wykorzystanych w filmie prywatnych nagrań z udziałem Anny Przybylskiej.

- Wykorzystano te zabawne historie, kiedy razem rozrabialiśmy, kiedy chichotaliśmy, kiedy wymyślaliśmy żarty. A potem, kiedy przychodzi choroba i śmierć, już tego nie filmowałem - wyznał. - To i tak zostaje w człowieku do końca jego życia. I ten krzyż będę dźwigał aż do mojej śmierci. Nie można skasować z pamięci jak z komputera tych ostatnich godzin, gdy odchodziła, a ja trzymałem ją za rękę. Wszystko do mnie wraca, na szczęście już rzadziej - dodał.