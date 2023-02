Jego piosenki znają wszyscy. Czesław Niemen urodził się 16 lutego

Czesław Niemen urodził się 16 lutego 1939 roku w Starych Waliszkach. Tak naprawdę nie nazywał się Niemen, a Wydrzycki. Miał starszą siostrę Jadwigę. Jego ojciec Antoni zajmował się strojeniem fortepianów, a matka Anna domem. W czasach szkolnych Niemen śpiewał w chórze. We wczesnych latach pięćdziesiątych uczęszczał do klasy fortepianu w liceum pedagogicznym. Jednak wyrzucono go za wagary.

Historia o zmianie nazwiska, najsłynniejsze przeboje i śmierć

Muzyk do 1963 roku posługiwał się swoim nazwiskiem. Do zmiany nakłoniła go żona Franciszka Walickiego. Chodziło o to, aby łatwiej było wymienić jego nazwisko za granicą. Niemen zaczął grać rocka i bigbit. Do jego pierwszych przebojów, które pokochali słuchacze, były piosenki „Czy Wiesz?” i „Pod Papugami”. Następnie nagrał piosenkę „Czy mnie jeszcze pamiętasz?” z Niebiesko-Czarnymi.