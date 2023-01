Czesław Niemen nie żyje od 19 lat. Co wiemy o legendarnym muzyku? Jak go zapamiętaliśmy?

Czesław Niemen to polski artysta , muzyk, multiinstrumentalista, piosenkarz i wokalista rockowy, ale także kompozytor i autor tekstów piosenek. Jeden z najważniejszych twórców muzyki w Polsce.

To było pierwsze polskie wydawnictwo muzyczne, które otrzymało status Złotej Płyty. 54 lata temu przyznano to wyróżnienie krążkowi "Dziwny jest ten świat" Czesława Niemena. Sprzedano wówczas 160 tys.…

Skąd wziął się "Niemen"?

Muzyk urodził się 16 lutego 1939 roku w Starych Wasiliszkach jako Czesław Wydrzycki, a zmarł 17 stycznia 2004 roku w Warszawie. Na pseudonim artystyczny "Niemen" zdecydował się dopiero w połowie lat 60., gdy trafił do paryskiej Olympii. Na jednym z plakatów pojawiło się jego nazwisko z błędem i Franciszek Walicki przekonał go, że czas na zmianę. Przyjął pseudonim artystyczny Niemen - od rzeki Niemen, która płynęła w pobliżu jego miejsca urodzenia, a później już oficjalnie zmienił nazwisko na Niemen-Wydrzycki.

Pierwsze kroki w muzyce

Jego pierwsze kroki w muzyce związane są z poznaniem dziennikarza muzycznego Franciszka Walickiego w 1962 roku. Ojciec chrzestny polskiego rocka zaczął go promować i organizować występy. W tym samym roku odniósł duży sukces na Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie i w nagrodę odbył trasę po kraju z zespołem Czerwono-Czarni. To właśnie Walicki z trudem przekonał Niemena, by zamiast piosenek latynoskich i rosyjskich zaczął grać rocka.