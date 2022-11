Jerzy Połomski - zawsze elegancki, ulubieniec publiczności i kompozytorów

Połomski zamiast Pająka

We wspomnieniach z tamtej epoki przewija się konstatacja, że zostać artystą estradowym w czasach gomułkowskiej siermięgi nie było łatwo. Przede wszystkim trzeba było umieć śpiewać, poza tym umieć nagiąć do „wymogów” estetyki socjalistycznej. Jerzy Połomski śpiewać umiał doskonale, a co do „nagięcia” - zostało mu to przez los oszczędzone.

Dzieciństwo i wczesną młodość spędził w Radomiu, gdzie ukończył Technikum Budowlane. Po maturze wyjechał na studia do Warszawy i zdał egzamin wstępny na wymarzoną architekturę, jednak nie został przyjęty. Ponoć decydujący okazał się brak punktów za pochodzenie. Został jednak przyjęty do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej na Wydział Estradowy.