Jest decyzja w sprawie występu Stocha w Zakopanem. Prezydent Duda na trybunach

Od piątku do niedzieli w Zakopanem rywalizować będą najlepsi skoczkowie świata w zawodach Pucharu Świata. Na piątek przewidziano oficjalne treningi i kwalifikacje, na sobotę konkurs drużynowy, w niedzielę odbędzie się konkurs indywidualny. Wszystko jest już gotowe na przyjęcie zawodników i kibiców?

Jak najbardziej. We wtorek dosypało trochę śniegu, tory lodowe zostały przygotowane, wszystko jest w jak najlepszym porządku od strony organizacyjnej. Do Zakopanego przyjedzie jedenaście reprezentacji. Od miesiąca wiadomo już, że nie będziemy w tym roku gościć zawodników z Japonii. Na Wielkiej Krokwi nie zobaczymy zatem najlepszego skoczka poprzedniego sezonu, Ryoyu Kobayashiego.

Ilu kibiców spodziewacie się w Zakopanem?

Kwalifikacje będzie mogło oglądać 5-6 tysięcy widzów, w sobotę i niedzielę zasiądzie na trybunach po 15 tysięcy osób. Zostały jeszcze ostatnie bilety w sprzedaży na konkurs drużynowy w sobotę, na niedzielę nie ma już wejściówek.