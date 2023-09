Jest reakcja KE na spór z Ukrainą. Jaką decyzję podjęto? OPRAC.: Damian Kelman

Komisja Europejska wysłała do Polski, Węgier i Słowacji listy w związku ze sporem z Ukrainą przed Światową Organizacją Handlu. To reakcja na przedłużenie embarga przez te kraje wobec ukraińskiego zboża, a także skargę wschodnich sąsiadów Polski do WTO. Co postanowiła KE?