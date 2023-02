Karnawał 2023. Do kiedy trwa okres balów i zabaw maskowych?

Karnawał 2023 - kiedy się zaczął?

Początek nowego roku tradycyjnie kojarzy nam się z czasem zabaw i imprez tanecznych. Okres zimowych balów oraz maskarad nazywany jest karnawałem. Trwa on zazwyczaj od święta Trzech Króli do wtorku przed Środą Popielcową. Data zakończenia karnawału jest ruchoma i co roku kończy się on w innym terminie. Karnawał 2023 będzie trwać od 6 stycznia aż do 21 lutego. W jaki sposób przygotować się do imprez? O czym pamiętać?