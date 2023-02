Karnawał 2023. Te miasta wybierają miliony turystów. Zobacz największe imprezy karnawałowe na świecie!

Karnawał 2023

Karnawał, zwany w Polsce również zapustami, to okres, w którym na czasie są zabawy, maskarady, bale i różne pochody. Jest zwiastunem zbliżającego się postu, czego źródłem jest już sama etymologia słowa. 'Karnawał' pochodzi od włoskiego 'carnavale' oznaczającego dokładnie "mięso żegnaj".

Wiąże się to z okresem, w którym trwa karnawał. Za ten przyjmuje się czas od 6 stycznia, czyli święta Trzech Króli, do Środy Popielcowej, czyli w tym roku do 22 lutego.

Najbardziej intensywnym okresem świętowania jest jednak czas w ostatnim tygodniu przed Wielkim Postem, jak również, w niektórych przypadkach, kilka dni po jego rozpoczęciu. Nie inaczej będzie w tym roku.