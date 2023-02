Gdzie się bawią gwiazdy podczas Karnawału 2023? Które miasta na zabawę wybierają celebryci?

Karnawał rozpoczął się 6 stycznia i będzie trwał jeszcze tydzień - do 21 lutego i środy popielcowej. To dobra okazja na ostatnie zabawy i świętowanie. Z tego założenia od lat wychodzą gwiazdy z całego świata, które decydują się wybierać na największe imprezy na świecie. Zobaczcie, jak się bawią i gdzie!

Karnawał we Włoszech

Karnawał w Trynidad i Tobago

Mieszkańcy Trynidadu całym rokiem przygotowują się do tej imprezy, a największy karnawał odbywa się w stolicy kraju, Port of Spain. Ulice zapełniają się wówczas mężczyznami z bębnami i kobietami w gorących kostiumach. Tworzone są taneczne grupy, które prezentują się na ulicach w oszałamiających strojach i zmysłowych ruchach. Do zespołów tych można zapisać się nawet online. W tym roku impreza odbywa się w dniach 15-23 lutego.

Ashanti

Jedną z osób, która wybrała imprezę na karaibskich wyspach jest Ashanti. Amerykańska piosenkarka bawiła się na karnawale w 2019 roku, a swoje wspomnienia zamieściła na Instagramie.