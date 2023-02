Najsłynniejsze skandale w historii karnawału w Rio de Janeiro

Skandale w historii karnawału w Rio de Janeiro

Tegoroczny karnawał w Rio de Janeiro rozpoczął się 17 lutego i potrwa do Ostatków, czyli do 21 lutego .

Słynny karnawał w Rio de Janeiro co roku przyciąga tłumy, które chcą świętować w gorących rytmach. Nie brakuje także Polaków. Nasi rodacy udzielają się nawet aktywnie poprzez taniec, czego dowodem są…

Molestowanie seksualne podczas karnawału w Rio

Niejednokrotnie dochodziło jednak do dużo bardziej brutalnych zajść. W 2019 roku policja aresztowała cztery osoby, podejrzane o gwałt na 12-letniej dziewczynce, nagranie go i umieszczenie w mediach społecznościowych. Według policji, młoda dziewczyna została zmuszona do picia alkoholu, rozebrania się, po czym została zgwałcona aż przez 11 osób.