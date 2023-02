Ruszył karnawał w Rio de Janeiro! Skąd wywodzi się największa karnawałowa impreza na świecie? Do kiedy potrwa?

Trwa karnawał w Rio de Janeiro 2023. Na ulicach brazylijskiego miasta znów pojawią się miliony ludzi. Impreza jest uważana za największy karnawał na świecie, co roku przyciąga do miasta miliony…

Karnawał w Rio de Janeiro 2023

Tradycyjnie przyjęło się, że karnawał w Brazylii rozpoczyna się na cztery dni przed Popielcem i jest ostatnim momentem na huczne świętowanie przed Wielkim Postem. Praktyka mówi jednak co innego.

W tym roku impreza w Brazylii wystartowała 17 lutego i będzie trwać do 25 lutego, a do gorącej Brazylii ściągną miliony turystów z całego świata, by oddać się niecodziennej imprezie.

Przez kilka dni będą się odbywać przeróżne parady obfitujące w taniec i żywą muzykę. Nie wszyscy jednak mogą skorzystać z możliwości oglądania parad, ponieważ wstęp na Sambodrom jest możliwy dopiero od 5. roku życia z obawy o słuch dzieci.