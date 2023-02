Brazylijska samba. Każdy chce zatańczyć na Sambodromie, lecz udaje się to jedynie nielicznym. Tajemnice karnawału w Rio de Janeiro Joanna Grabarczyk

Z czym kojarzy się Polakom Brazylia? Ekolodzy odpowiedzą, że z Amazonią. Fani sportu – że z piłką nożną. Miłośnicy podróży będą zachwalać brazylijskie plaże i Statuę Chrystusa Zbawiciela. Poligloci odpowiedzą zapewne coś po portugalsku. Ale wszyscy bez wyjątku zgodni będą co do jednego: Brazylia to ojczyzna Samby!