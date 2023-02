K.Bortniczuk: 10 lutego będzie stanowisko ministrów sportu 40. państw ws. udziału Rosji i Białorusi w IO

W czwartek ministrowie sportu Polski, Estonii, Litwy i Łotwy przedstawili wspólne stanowisko, w którym potępiają wysiłki MKOl, mające na celu przywrócenie sportowców krajów agresorów, Rosji i Białorusi, do międzynarodowych zawodów. Ze strony Ukrainy i Łotwy padła groźba bojkotu najbliższych igrzysk. Wcześniej MKOl zapowiadał, że bada możliwość dopuszczenia rosyjskich i białoruskich zawodników do udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 r. pod neutralną flagą.

Kamil Bortniczuk: To będzie ostre stanowisko

Bortniczuk w piątek w rozmowie z PAP.PL odnosząc się do stanowiska Polski, Estonii, Litwy i Łotwy zaznaczył, że spodziewa się w najbliższym czasie podobnych oświadczeń ze strony kolejnych krajów. Zapowiedział, że 10 lutego dojdzie do spotkania w stałym gronie ok. 40 ministrów sportu z państw Unii Europejskiej, ale także m.in. Wielkiej Brytanii, Australii, Kanady, Korei Południowej czy Japonii, którzy mają przedstawić "zdecydowane, wspólne stanowisko".