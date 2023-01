Kelly Osbourne i Side Wilson zostali rodzicami. Jak nazwali swoje pierwsze dziecko?

Kelly Osbourne urodziła

Choć to, że kobieta powitała na świecie swoje pierwsze maleństwo jest już pewne, to wciąż niewiadomo dokładnie kiedy to nastąpiło, bowiem para wciąż nie nie wypowiedziała się na ten temat publicznie. Mama Kelly puściła jednak parę z ust i ujawniła, ze została babcią. Zdradziła także płeć dziecka – Kelly i Sid powitali małego chłopca, który został nazwany na cześć swojego taty. Chłopczyk otrzymał imię Sydney.

Sharon zdradziła także, że jest zaangażowana w opiekę na wnukiem, a także jak radzą sobie świeżo upieczeni rodzice. W brytyjskim talk show ujawniła, że wszystko ma się „wspaniale”.