Kogo już wkrótce sztuczna inteligencja wygryzie z rynku pracy? Sprawdź, czy nie dotyczy to ciebie

AI wygrywa konkurs dla artystów

Zwyciężyła praca zgłoszona przez Jasona Allena w kategorii „sztuka cyfrowa”. Artysta zgłosił dzieło, które wygenerował komputerowo, korzystając do tego z aplikacji Midjourney. Nie jest do końca jasne, czy sędziowie wydający werdykt byli świadomi faktu, że wybrana przez nich praca nie jest wynikiem pracy człowieka, ale że została wygenerowana przez sztuczną inteligencję.

Microsoft opracował nową Sztuczną Inteligencję, która uczy się naśladować dowolny ludzki głos już w trzy sekundy. To jednak nie wszystko, ponieważ to SI ma znacznie większe możliwości. Sprawdź…

Co dziś może sztuczna inteligencja?

Grafika w kilka chwil

Po dostarczeniu jej od 10 do 20 własnych selfie jest nam w stanie wygenerować „magiczny awatar”, który wygląda, jakby został stworzony przez profesjonalnego grafika. Użytkownik nie ma, co prawda, wpływu na to, w jakim stylu aplikacja wygeneruje przyszły awatar, jednak rozwiązanie to jest ciągle rozwijane i niewykluczone, że w przyszłości użytkownik dostanie możliwość wyboru co do tego, jak chce być narysowany przez AI.