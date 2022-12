Konflikt Michniewicza z Grosickim? Tomasz Kłos specjalnie dla nas: Te pytania mnie trapią

Reprezentacja Polski zagrała przeciwko Francji najlepsze spotkanie na mundialu w Katarze. Mimo to, pożegnała się z turniejem, przegrywając w 1/8 finału, 1-3. "Biało-czerwoni" byli w stanie zrobić coś więcej w tym meczu, niż tylko w honorowy sposób zakończyć udział w turnieju?

Myślę, że nie, bo Francja, to zbyt klasowa drużyna. Z drugiej jednak strony, nie wiadomo, co by się stało, gdyby pod koniec pierwszej połowy swoją szansę wykorzystał Piotr Zieliński. Po przerwie mecz wyglądałby pewnie inaczej. Francuzi byliby coraz bardziej zdenerwowani, nasza drużyna mogłaby się skupić w dużej mierze tylko na obronie. Pozostanie to już jednak tylko w sferze gdybania.

Spotkaniem z Francją, reprezentacja Polski zatarła niezbyt korzystne wrażenie z trzech pierwszych meczach na mundialu. Żałuje pan, że Polacy nie zagrali bardziej ofensywnie z Meksykiem, Arabią Saudyjska i Argentyną?

Na pewno tak, ale taktykę ustala trener i on bierze za to pełną odpowiedzialność. Selekcjoner może jednak powiedzieć, że taktyka to jedno, ale co z tego, skoro zawodnicy, których ma do dyspozycji mogą nie potrafić jej zrealizować. W trzech pierwszych meczach było widać jak na dłoni, że gramy bardzo defensywnie, nasze walory ofensywne są zamknięte i niemożliwe do realizacji. Piłkarze, którzy potrafią grać do przodu, musieli się zderzyć z taktyką i defensywną grą naszej reprezentacji. To zabijało takiego ducha, że możemy na tym mundialu zrobić coś więcej, niż tylko się bronić.