Koniec Getin Noble Bank. Ważne informacje dla klientów i ich pieniędzy OPRAC.: Anna Piotrowska

BFG: Wszyscy klienci są i będą obsługiwani tak jak do tej pory, mają nieprzerwany dostęp do wszystkich swoich środków pieniężnych. Fot. Wikipedia/ Mariochom/ CC BY-SA 4.0

Getin Noble Bank oficjalnie przestaje istnieć. W związku z przymusową restrukturyzacją nastąpi przeniesienie jego działalności do nowo utworzonego banku należącego do Systemu Ochrony Banków Komercyjnych (SOBK) oraz do BFG. Jak zapewnia Komisja Nadzoru Finansowego, transakcja ta zapewni bezpieczeństwo depozytów i ciągłości obsługi klientów.