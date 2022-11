Labirynty. Sprawdź czy byłbyś w stanie wyjść z jednego z nich. Rozwiąż zagadki

Labirynt - znaczenie

Jego znaczenie jest skomplikowane tak samo jak sam wzór. Wizerunek labiryntu umieszczano na greckich domach, by zmylić złe duchy. Labirynt najczęściej utożsamiany jest jednak z rytuałem „przejścia” czy inicjacji – symbolicznym powrotem do łona matki, „śmiercią” i odrodzeniem. Można rozumieć go jako symbol poszukiwania duchowego centrum, dążenia do samopoznania. Do celów rytualnej inicjacji symbol labiryntu wprowadzano do wczesnych świątyń. Umieszczany na posadzce wizerunek labiryntu był miejscem rytualnych tańców, naśladujących trasę Słońca na niebie. W symbolice katolickiej umieszczany na posadzkach średniowiecznych kościołów labirynt symbolizował „drogi prowadzące do Jerozolimy”.

W katedrze Chartres we Francji znajduje się najbardziej znany labirynt tego typu.