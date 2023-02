Lokal po "Kuchennych rewolucjach" Magdy Gessler znalazł się pod wodą. Czy restauracja przestanie istnieć?

Właściciel barki po rewolucjach Magdy Gessler, Jacek Pryber, w rozmowie z portalem asta24.pl. podzielił się złą informacją.

"Wczoraj w ciągu dnia jeszcze obiekt normalnie pływał, dzisiaj znalazł się pod wodą. Z informacji, jakie mam z wodociągów, bo sprawdzili licznik, wlało się 66 metrów sześciennych wody. Prawdopodobnie pękła rura. Dopóki nie możemy wejść do środka, a jest za dużo wody, aby do niej wchodzić, nie będziemy wiedzieli, co jest przyczyną, natomiast jest to tylko taka przyczyna, żadne rozszczelnienie, żadne przegnicie" - opisywał sytuację.