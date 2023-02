Maciej Musiał wymownie skomentował zdjęcie Joe Bidena z Kijowa. Jego słowa zaskakują

Zagraniczne media odnotowują we wtorek wizytę prezydenta USA Joe Bidena w Warszawie. Jak ocenia portugalska telewizja RTP, zaangażowanie Warszawy w pomoc zaatakowanej przez Rosję Ukrainie sprawiło, że…

Maciej Musiał komentuje wizytę Bidena w Kijowie. Zaskakujące

"POWERFUL AF" - skomentował aktor, co w wolnym tłumaczeniu oznacza "mocarny, jak c**j".

Prezydent USA w Polsce

Po zakończeniu wizyty w stolicy Ukrainy, Joe Biden przyjechał pociągiem do Polski. W poniedziałek wieczorem przybył do Przemyśla, skąd udał się na lotnisko Rzeszów-Jasionka, a stamtąd na pokładzie samolotu do Warszawy. W stolicy Polski wylądował po godzinie 23.