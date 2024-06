Ma puste kieszenie i uwielbia szparagi z jajkiem. Czego jeszcze nie wiesz o Krzysztofie Skibie? Zobacz nasze wyjątkowe Q&A

Skiba nadal na świeczniku

Zdaje się, że Krzysztof Skiba lata świetności ma już za sobą - przynajmniej jeśli chodzi o dokonania artystyczne. Nie oznacza to jednak wcale, że muzyk daje o sobie zapomnieć. Słynący z ciętego języka Skiba najpierw musiał tłumaczyć się po festiwalu w Opolu, kiedy to po wykonie piosenki "Berlin Zachodni" wypowiedział na scenie kilka słów po niemiecku, teraz z kolei głośno zrobiło się o nim po tym, jak w ostrych słowach ocenił kandydatów do europarlamentu z ramienia PiS-u.

Puste kieszenie i młodsza żona

Kontrowersje wzbudzają nie tylko wypowiedzi Skiby, ale także jego związek z młodszą o 26 lat Karoliną. Artysta po 35 latach małżeństwa, z którego ma dwóch dorosłych już synów, rozstał się z żoną i związał z o ćwierć wieku młodszą kobietą. Ten fakt dziwi, zwłaszcza w kontekście słów muzyka o swoim majątku. Skiba twierdzi, że ma długi i puste kieszenie. O tym oraz o wielu innych ciekawych rzeczach Krzysztof Skiba opowiada w naszym wyjątkowym Q&A. Chcesz dowiedzieć się, kto jest jego ulubionym superbohaterem, co najbardziej lubi jeść oraz co zabrałby ze sobą na bezludną wyspę? Koniecznie zobacz WIDEO z Q&A.