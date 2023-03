Madera - ogród dryfujący po Atlantyku. Podzwrotnikowy raj dla poszukiwaczy miejsc nieoczywistych

Maderę, postrzeganą przez setki lat jako przystanek dla wielkich żeglarzy i podróżników, dzieli od wybrzeży Portugalii kontynentalnej niespełna 900 km. Choć może to dziwić, do lat 40. XX w. na tę atlantycką wyspę dotrzeć można było, jak za czasów jej portugalskich odkrywców, drogą morską. Dziś wystarczy nieco ponad pięć godzin bezpośredniego lotu z Polski, by stanąć na ziemi, która urzeka zielenią i straszy surowymi, gigantycznymi klifami. Wyspa nie rozczarowuje poszukiwaczy egzotycznej roślinności, wielbicieli wszechobecnego słońca i śpiewu ptaków. To wprost wymarzone miejsce na aktywny wypoczynek, podzwrotnikowy raj dla poszukiwaczy miejsc nieoczywistych. Madera ma wszystko, czego potrzebują pełni zapału wielbiciele off roadu i żeglowania.