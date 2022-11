Majka Jeżowska trafiła do szpitala? Mowa o niepokojących objawach. "Znajomi bali się o jej życie" Małgorzata Puzyr

Majka Jeżowska trafiła do szpitala z objawami zatrucia. Sytuacja była groźna fot. aneta zurek / polska press

W mediach pojawiła się informacja, że Majka Jeżowska trafiła do szpitala z poważnymi objawami. Stan piosenkarki z każdą chwilą miał się pogarszać, co mocno zaniepokoiło jej znajomych. Według medialnych doniesień, mogły to być objawy zatrucia. Piosenkarka zabrała głos na temat tych doniesień.