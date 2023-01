Malik Montana o kobietach w nowym wywiadzie. Skomentował plotki o związku z celebrytką

- Uważam, że to powinno być karane. Kobiety, które do tego stopnia edytują swoje zdjęcia, nie powinny mieć prawa korzystania z tych portali. (…) Mi się to nie podoba, bo naprawdę można się natknąć na coś, na co może nie chciałoby się natknąć. Wszystkie kobiety na tym Instagramie naprawdę ładnie wyglądają. Widziałem też, na czym te programy polegają. Czasami sobie dodają, czasami wyszczuplają talię. Jest to po prostu kłamstwo - ocenił raper.