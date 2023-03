Mało znany fakt z życia Sanah. Piosenkarka opowiedziała o swojej rodzinie. Co zdradziła?

W rozmowie z "Wysokimi Obcasami" Sanah, a właściwie Zuzanna Irena Jurczak, opowiedziała, że zawsze był introwertyczką, co nieco utrudniało jej życie. Pomogło pisanie piosenek.

"Muzyka mnie chroniła i dodawała mi pewności siebie. Miałam coś swojego, wyjątkowego, z czego się cieszyłam. Czułam, że chcę to robić przez radość, jaką mi to sprawiało. To mi pomagało" - wyznała.