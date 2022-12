Mária Telkes wyróżniona w Google Doodle. Jej wynalazki podbiły świat. Kim była "Królowa Słońca"?

Powszechny dostęp do internetu pozwala nam na bieżąco sprawdzać wszystko, co nas aktualnie ciekawi. Google przedstawiło właśnie dane o nazwie „Rok w wyszukiwarce”, które pokazują, jakie słowa kluczowe…

Kim była Mária Telkes?

Mária Telkes to węgiersko-amerykańska fizyk, naukowiec, konstruktorka i pionierka w dziedzinie badań nad energią elektryczną.

Po ukończeniu akademii fizycznej w Budapeszcie wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracowała jako biofizyk w szkole, a od 1939 do 1953 roku brała udział w badaniach nad energią słoneczną w Massachusetts Institute of Technology.