Mariusz Błaszczak w Świdwinie: - Tusk powinien podać się do dymisji

- To co się wydarzyło wskazuje, że do dymisji powinien się podać premier Donald Tusk - powiedział Błaszczak na konferencji w Świdwinie. Dodał, że Tusk "jeździł na granicę w październiku ubiegłego roku i mówił o tym, że migranci to są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca".

- Teraz niby zmienił zdanie, ale okazuje się, że to wszystko, co jest haniebne działo się za rządów Donalda Tuska. Ten fakt skucia żołnierzy Wojska Polskiego i przemilczenia tej sprawy przez dwa miesiące obciąża Donalda Tuska. Obciąża zarówno Ministerstwo Obrony Narodowej, jak i Ministerstwo Sprawiedliwości. Więc gdyby Tusk miał odrobinę honoru, powinien podać się do dymisji – powiedział Błaszczak.

Jego zdaniem konsekwencje zatrzymania żołnierzy, którzy oddali strzały ostrzegawcze, są takie, że „żołnierze strzegący naszej granicy nie będą skłonni, by reagować adekwatnie do sytuacji”, będą "sparaliżowani, bo nie wiedzą, czy mogą użyć broni”.