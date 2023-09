„Milionerzy” to program, który opanował świat. Zmierz się z pytaniami z zagranicznych edycji i rozwiąż nasz QUIZ

Program "Who Wants to Be a Millionaire?" został stworzony i po raz pierwszy wyemitowany w Wielkiej Brytanii. Twórcą był David Briggs. Początkowo gospodarzem był Chris Tarrant, później prowadzili go inni prezenterzy, m.in. Jeremy Clarkson.

Kto prowadzi „Milionerów” na świecie

W niektórych z największych państw na świecie, w których program jest nadawany, do jego sukcesu przyczynili znani prowadzący. W polskich „Milionerach” jest to każdemu znany polski dziennikarz, aktor, prezenter telewizyjny i radiowy Hubert Urbański. W USA, gdzie program emitowany jest pod nazwą „Who Wants to Be a Millionaire”, prowadzącym jest laureat nagrody Emmy Regis Philbin, w niemieckim "Wer wird Millionär?" prezenter Günter Jauch, a we francuskim "Qui veut gagner des millions?" Jean-Pierre Foucault.