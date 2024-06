QUIZ Zmierz się z dziwnymi pytaniami z „Milionerów”

"Who Wants to Be a Millionaire?" został stworzony i wyemitowany w Wielkiej Brytanii. I zaraz zaczął się cieszyć taką popularnością, że został zaadaptowany przez telewizje w wielu państwach na całym świecie. W każdym ma lokalną nazwę - w języku narodowym.

U nas nosi nazwę "Milionerzy". Polega na odpowiadaniu na serię pytań z różnych dziedzin. Odpowiedzi do wyboru są cztery. Poprawna odpowiedź na każde z nich jest nagradzana pewną kwotą, dobra odpowiedź na kolejne pytanie pozwala podwoić stawkę. I tak do miliona!

Oto nasz QUIZ! Kliknij w ten link i spróbuj sam go rozwiązać!

W Polsce do tej pory główną nagrodę udało się zdobyć pięciu graczom. Ostatnim był Tomasz Orzechowski, który w 2022 roku poprawnie odpowiedział na finalne pytanie: „Kto w połowie XIX wieku skomponował "Modlitwę dziewicy", utwór grany w Europie, w Stanach Zjednoczonych, ale najbardziej i do dziś popularny w Japonii?”.