Monika Miller wystąpi w kontrowersyjnym programie "Celebs go dating. Gwiazdy idą na podryw". "Mam nadzieję, że dziadek nie będzie oglądać"

Sama celebrytka określa formułę programu jako połączenie "Warsaw Shore" z "Love Island". Co o udziale w reality show myśli jej dziadek, były premier Leszek Miller? Okazuje się, że sam ją do tego namawiał.

– Mój dziadek stwierdził, że to na pewno jest fajna przygoda. A tak naprawdę, nie pytam go o zdanie w takich rzeczach – powiedziała 27-latka w rozmowie z Pudelkiem. – Mam nadzieję, że nie będzie oglądać. Było bardzo grubo, to reality show, gdzie nikomu żaden szczegół nie umyka – dodała.