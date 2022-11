MŚ 2022. Cristiano Ronaldo wprawił w radość młodego fana. Mina chłopca mówi wszystko

Portugalia - Urugwaj. Cristiano Ronaldo jednak bez bramki

W poniedziałek w hitowym starciu zmagań grupowych Portugalia mierzyła się z Urugwajem. Cristiano Ronaldo liczył w tym spotkaniu na swoje dziewiąte trafienie podczas mistrzostw świata w piłce nożnej. Wszystko wskazywało na to, że gwiazda portugalskiej reprezentacji zaliczyła historyczne trafienie, jednak jak się okazało, nie trafił on w piłkę zagraną przez Bruno Fernandesa, i to właśnie na konto pomocnika Manchesteru United zapisano pierwszą bramkę. W 93. minucie Fernandes poprawił swój dorobek bramkowy, strzelając drugiego gola dla Portugalii z rzutu karnego.