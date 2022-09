MŚ siatkarek w Ergo Arenie. Po meczu Dominika - Polska komentuje Joanna Wołosz: nie zwieszamy głów, nie było katastrofy

Po meczu mistrzostw świata siatkarek Polska - Dominikana (1:3) biało-czerwone powiedziały:

Joanna Wołosz (rozgrywająca reprezentacji Polski):

- Nie zwieszamy głów, nie było katastrofy. Robiłyśmy całkiem dobre rzeczy w pierwszym secie, później niepotrzebnie chyba przestraszyłyśmy się tej ich fizyczności w ataku. Nie powinniśmy się przejmować, że raz czy dwa razy zaatakują w drugi metr. Trzeba było to przetrzymać i cierpliwie grać swoją siatkówkę. Czasami ciężko było nam znaleźć odpowiednią zawodniczkę, która skończy piłkę. Mogłam grać cały czas z Magdą (Stysiak), ale to też nie załatwiłoby sprawy. W czwartym secie rzuciłyśmy wszystko, co miałyśmy najlepsze w nogach i rękach, walczyłyśmy o każdą piłkę, ale cztery punkty nam zostały odebrane w takich dziwnych okolicznościach. Zabrakło szczęścia, bo niektóre auty były już bardzo minimalne. Mam nadzieję, że to szczęście wróci do nas w sobotę.