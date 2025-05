Musk krytykuje Trumpa. Chodzi o ustawę o podatkach i wydatkach państwa Grzegorz Kuczyński

Trump i Musk podczas gali sportów walki Miami Herald/TNS/ABACA/Abaca/East News

Izba Reprezentantów USA niewielką większością głosów przyjęła projekt ustawy, który Trump nazwał „wielkim, pięknym”, obejmujący ulgi podatkowe o wartości wielu bilionów dolarów oraz zobowiązanie do zwiększenia wydatków na obronność. Teraz trafi on do Senatu. Elon Musk powiedział stacji CBS News, że jest „rozczarowany” planem, który jego zdaniem „podważa” jego wysiłki na rzecz ograniczenia wydatków.